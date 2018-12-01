"غوغل ترانسليت" يتيح إمكانية الاختيار بين الصيغة المذكرة والمؤنثة في عمليات البحث

جهينة نيوز:

قرر موقع "غوغل ترانسليت" التابع لشركة "غوغل" العملاقة اقتراح إمكانية الاختيار بين الصيغة المذكرة والمؤنثة للكلمة في حوالى ست لغات.

وأتى القرار وسط انتقادات تفيد أن "غوغل ترانسليت" غالباً ما يستخدم صيغة المذكر عند الترجمة إلى لغة أخرى.

وفي مرحلة أولى ستقترح "غوغل" إمكانية الخيار بين المذكر والمؤنث لترجمة من الانكليزية نحو الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية على ما جاء في مدونة للمجموعة العملاقة.

وسيكون هذا الخيار متاحا أيضا من التركية إلى الإنكليزية.

وقالت "غوغل"، "منذ البداية كانت غوغل ترانسليت توفر ترجمة واحدة لكل طلب حتى لو كانت الترجمة ممكنة في صيغتي المذكر والمؤنث. وكانت تاليا تكرر سهوا التمييز المنتشر".

وتعهدت "غوغل" زيادة عدد اللغات والمنصات المتاحة وتحسين نظام البحث.