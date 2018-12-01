"سي إن إن" تطلب من موظفيها العودة لعملهم بعد إخلاء المكان إثر بلاغ بوجود قنبلة

جهينة نيوز:

أعلنت إدارة شبكة سي إن إن الإخبارية إخلاء مبناها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، قبيل التأكد من خلو المكان من أي أجسام تهدد سلامة العاملين فيه، وطلب عودتهم.

وقالت الشبكة في خبر نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت إن بلاغا بالهاتف عن وجود قنبلة في مبنى الشبكة الرئيسي أجبرهم على إخلاء المقر حفاظا على سلامة العاملين فيه، ووقف البث المباشر لبعض الوقت.

وفي وقت لاحق، قال جيف زوكر، رئيس الشبكة الدولية، إن الجهات الأمنية أبلغتهم بإمكانية عودة جميع العاملين في مقر الشبكة بنيويورك لعملهم، بعد تأكيد خلو المبنى من أي أجسام مشبوهة.

وأكد أن المبنى آمن، وسليم، وبإمكان الجميع مباشرة عملهم من صباح اليوم الجمعة.

ووجه زوكر الشكر للجهات المسؤولة وللعاملين الذين تجابوا بشكل إيجابي مع الأمر.