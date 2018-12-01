واشنطن تسجل في تشرين أول أعلى عجز تجاري خلال 10 سنوات

جهينة نيوز:

كشفت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع العجز التجاري الأمريكي السلعي والخدماتي، في تشرين الأول الماضي بنسبة 1.7 بالمائة على أساس شهري، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات.

وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، ارتفع العجز التجاري إلى 55.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2008.

ونمت الواردات الأمريكية 0.2 بالمائة إلى 266.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي كما تراجعت الصادرات بنسبة 0.1 بالمائة إلى 211 مليار دولار، خلال نفس الفترة.

وفي محاولة لسد العجز التجاري، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية على المنتجات الأجنبية الصنع بمليارات الدولارات، القادمة من الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

واندلعت حرب تجارية بين واشنطن وبكين في حزيران الماضي، إثر فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على عدد من الواردات الصينية، ورد الصين بالمثل.

واتفقت الولايات المتحدة والصين، السبت الماضي، على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، الصين، من عدم إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، واصفا نفسه بأنه "رجل التعريفات".