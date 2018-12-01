أبراج يوم الجمعة 2018/12/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٧/ ١٢: فكر جميل وعاطفة جميلة، مثالي ومن الصعب خداعه، صعوبة باتخاذ القرارات لانه مولع بالموسيقى، الحظ رديف له، مواهبه أدبية، لطيف بالتعامل مع الناس، حدث مميز، يحب الحياة قادر ان يكون عنده قدرة مذهلة، لديه قدرة على التواصل، رغبة بادخال عنصر لتجديد محرك حياته، سنة فيها ادارة صلبة، انجاز تراكمي، الشهر القادم يطوي صفحات من التعب، فرص واحداث جديدة، للبعض مشاريع وتنقل وحظ سعيد

جهينة نيوز:خاص

الحمل: نهارك إيجابي ومناسب لإقامة حوار مهم واخذ قرار مهم، تفكيرك بقمة نشاطه تزداد رغبتك بالسفر والاتصالات، تنتظر خبر يسر قلبك، الحظ قريب منك، تستقبل زوار وتودع زوار، تجارة وربح اذا كنت تعمل بالتجارة

الثور: اليوم أفضل من اليومين الماضيين، انفراج، تلطيف اجواء، مصالحات، إعادة ترتيب حسابات، قضايا ونقاشات مالية، استشفائية، تتكيف مع الحقيقة والواقع، تتوصل إلى اتفاق مفيد

الجوزاء: تركز على العقل والمنطق، تطالك بعض المعاكسات بسبب وجود القمر في برج القوس، تشعر ببعض الغليان والمواجهة، تبتعد عن المواقف المتطرفة حتى تستطيع تقديم انجازات، مفاوضات مع الطرف الاخر، ترغب بقاسم مشترك، امورك جيدة

السرطان: نهار متعب وقد تتعرض لعراقيل غير معروفة السبب، قد تكون غير قادر على إنجاز عملك كما تريد، احتمال ان يصيبك كسل، لا تضيع وقتك، نهارك يحمل قرار مهم، انتبه لصحتك، تضطر للتغيير اكثر من مرة بسبب ظهور مسالة طارئة، اطلب مساعدة تجدها في محيطك

الأسد: تتحمس المعنويات وتقوى ثقتك بنفسك، تفرح لتقارب بالرأي، محاط بالمحبين لتعوض اليومين الفائتين وتوظف طاقاتك، اشياء مثمرة تحصد نجومية، تسمع اخبار جيدة عن اولاد، يوم مناسب لممارسة نشاط فني، اخبار معنوية وفنية واجتماعية

العذراء: أفكارك قوية مترابطة، تفكر بتقديم هدية لأحد افراد عائلتك، نهارك يتحدث عن امور بيتية عقارية، او تقوم بتغيير أثاث المنزل او تحسين مزاج نهارك، نهار مقبول لتبحث امور تخص عائلتك، حاول ان تعمل توافق في العائلة، تاكد من صفاء الاجواء من العتاب واللوم والتردد، شدد على التقارب واذا ظهر الخلاف كن هادئا

الميزان: تتحسن امورك تدريجيا حتى تعود الحميمية إلى اجوائك وتتكيف مع المحيط من جيران واخوة، مقابلاتك ناجحة، نهارك حافل بالنشاطات ومناسب لسفرة قصيرة او تنقل، للحب مكانة واضحة عندك، تتقرب من السلطة حسب عمرك، يوم جيد للتفاؤل

العقرب: تحرك على صعيد مالي، كن حريصا على الاستمتاع براي الآخرين، قدم بعض التنازلات حتى لا تضر بمصالحك، دقق في التفاصيل، معاملتك فيها موافقة، تميل إلى توظيف أموالك، لا تزال الثقة موجودة لتنفيذ عمل متطلب لا يخلو من مكاسب مادية، احتمال عمل إضافي

القوس: القمر ببرجك يعطيك قوة ونشاط بكل اتجاهاتك وتلعب دور ايجابي، تحقق الغايات، تزداد حركتك وتكون متأقلما مع اي وضع يصيبك، سريع بإنجاز أعمالك واعطاء الحلول المنطقية والسليمة، ينطق اللسان الكثير من المشاعر الدافئة، تقدم صورة صادقة عن نفسك، الصحة بتحسن

الجدي: انتبه من فوضى ومن خيبة امل، كن حريصا على ممتلكاتك وتجنب حسم الامور المصيرية، يوم غير واعد بطيء وطاقته ضعيفة، احتمال يظهر خصام وعدائية في تصرفاتك، لذلك لا تفرض رايك، لا تخالف القانون، تشتد الضغوطات وتشعر بشيء صحي، كن حذرا قدر الامكان

الدلو: شيء جديد بنظرك، لقاء او مصالحة لان نهارك يحمل فترة رومنسية وتسارع للاحداث، أمنية تتحقق، يوم مناسب لتسمع اخبار سارة، احتمال مشاركة بحفلة سعيدة

الحوت: يوم للعمل، لا تسمح للقلق بالتاثير على نجاحك، بإمكانك تطوير عملك حتى تتماشى مع متطلباتك اليومية، بإمكانك إقناع الآخرين بوجهة نظرك، امور تتلق بالتوتر، لكن لا خةف عليك لانك على اتم الجهوزية، صورتك زاهية وواضحة، انتبه لعملك، تعامل مع غرباء، او مع لهجة غريبة، خذ حذرك