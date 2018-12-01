الاتحاد الاوراسي يعلن بدء سريان الاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة مع الصين و ايران

جهينة نيوز

اعلن الاتحاد الاوراسي خلال قمته المنعقدة في بطرسبورغ شمال غربي روسيا اليوم الخميس بدء سريان الاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة مع إيران.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة الأوراسي : "اليوم نعلن بدء سريان اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي مع الصين والاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة مع إيران.

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، العمل على وضع بنية تحتية مشتركة للتعاملات المالية، معتبرا أن ذلك سيعزز سيادة أعضاء الاتحاد الاقتصادية.

وقال بوتين ، إن إنشاء مثل هذا البنية التحتية المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، "سيتيح زيادة استقرار أنظمة الدفع الوطنية (لدول الاتحاد) ويجعلها أقل تبعية للدولار والعملات الأجنبية الأخرى"، وأضاف: "هذا يعني الارتقاء بالسيادة الاقتصادية بكل معنى الكلمة".

ووصف بوتين اتفاق توحيد تشريعات السوق المالية الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي، بأنه "خطوة كبيرة في صياغة الفضاء المالي المشترك" لبلدان الاتحاد.

واقترح الرئيس الروسي تضمين الأجندة التكاملية مسألة تسهيل تنقل المواطنين وتنظيم تعاون أوثق في مجال رعاية الصحة والتعليم والسياحة والرياضة والثقافة، إضافة إلى تعاون الأقاليم الحدودية.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تم تأسيسه مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.