تجدد الاحتجاجات في العاصمة الأردنية تنديدا بالسياسات الاقتصادية

جهينة نيوز

يحتشد في هذه الأثناء المئات بالقرب من الدوار الرابع بجانب مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمان، احتجاجا على إقرار قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، ورفضا للنهج الاقتصادي في البلد.

عادت الاحتجاجات لتتجدد بالقرب من الدوار الرابع في العاصمة عمان، رفضاً لقانون الضريبة المثير للجدل وللنهج الاقتصادي والسياسي، وبعد أن كان زخم المحتجين قليلا الأسبوع الماضي، ازداد زخم الاحتجاجات مساء اليوم الخميس، رغم الظروف الجوية السيئة إذ يحتشد المئات في هذه الأثناء والعدد مرشح للزيادة.

ولم تتغير شعارات المعتصمين، فهي بين المطالبة برحيل رئيس الحكومة الحالية عمر الرزاز، وبين شعارات تؤكد ضيق المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة مثل شعار "بطلنا نحكي يعيش، وإحنا نموت وأنت تعيش"، و"يا عمان هيجي هيجي.. والإصلاح خاوا بيجي".

وكالات