6 صواريخ زلزال على عسير وجيزان واسقاط طائرة تجسس في الساحل الغربي

جهينة نيوز

دكت وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي اليمنية اليوم الخميس تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية في جيزان وعسير، بينما قتل وأصيب 5 مرتزقته بانفجار عبوات ناسفة شرق جبل النار قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” بأن وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان الشعبية أطلقت 6 صواريخ نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل قيس وقرية اللج بجيزان.

وأكد المصدر مصرع 3 مرتزقته وإصابة اثنين آخرين بانفجار عدد من العبوات الناسفة شرق جبل النار.

وفي جيزان أيضا، أفاد المصدر باستهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود بقذائف المدفعية. وأشار المصدر بأن المدفعية استهدفت بعدد من قذائف المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير.

إسقاط طائرة تجسسية للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي

الى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية للجيش واللجان الشعبية اليوم الخميس طائرة تجسسية للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.

وأكد مصدر في الدفاع الجوي لـ”المسيرة نت” أن الدفاعات الجوية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية للغزاة والمرتزقة أثناء تحليقها في أجواء منطقة كيلو16.

يُذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان تمكنت في 22 من الشهر الماضي من إسقاط طائرة بلا طيار مقاتلة لقوى العدوان السعودي الأمريكي جنوب منطقة الجبلية.

وتستمر الدفاعات الجوية اليمنية لأبطال الجيش واللجان في انجازاتها المستمرة ، حيث تمكنت من إسقاط العشرات من الطائرات المقاتلة والتجسسية للعدوان.

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