مخابرات النظام الفرنسي تعتقل عشرات الطلاب من أمام ثانوية

جهينة نيوز

إعتقلت المخابرات الفرنسية اليوم 146 مدني جلهم من الطلاب أمام مدرسة مانت لا جولي الثانوية شمال غرب العاصمة باريس بعد اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن على خلفية احتجاجات طلاب المدارس الثانوية.

وزعمت إذاعة فرانس أنفو أن المخابرات الفرنسية اعتقلت 146 شخصا أمام المدرسة جراء اندلاع أحداث عنف حيث تم إحراق سيارتين والتعرض للمنشآت العامة.

وتواصلت حالة الغليان الشعبي في فرنسا ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون على الرغم من قرار السلطات الفرنسية إلغاء الضرائب على الوقود حيث اعتبرت حركة “السترات الصفراء” التي تقود الاحتجاجات أن مطالبها لم تتحقق لبدء حوار مع الحكومة وأنها ماضية في مطالبتها برحيل ماكرون.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق الفرنسية منذ السابع عشر من الشهر الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف تحولت إلى معضلة بالنسبة لماكرون الذي أطلق كثيرا من الوعود والمبادرات منذ توليه الرئاسة في أيار عام 2017 لكنه لم يحقق منها شيئا.