كاتب بريطاني متجاهلاً جرائم بريطانيا: لندن لا ترى الجرائم التي يرتكبها أصدقاؤها عمدا

جهينة نيوز

انتقد الكاتب البريطاني دافيد ارونوفيتش مواقف حكومة بلاده إزاء انتهاكات حلفائها من ممالك الخليج وعلى رأسهم النظام السعودي وتعاميها عن الجرائم التي يرتكبها وآخرها جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلا: “لندن لا ترى الجرائم التي يرتكبها أصدقاؤها عمدا”, و متجاهلاً جرائم بلاده في العراق و في ليبيا و في سورية الى جانب الاحتلال الامريكي.

وقال ارونوفيتش في مقال بصحيفة التايمز نشر اليوم: “طالما استمر نظاما الإمارات والسعودية في إغراقنا بالمال سيبدو أننا سعداء بتركهم ينتهكون حقوق الإنسان ويتمتعون بالحصانة” متسائلا هل الطريقة التي تعاملت بها الإمارات مع المواطن البريطاني ماثيو هيدجيز هي المثلى للتعامل مع بلد صديق في إشارة إلى الباحث البريطاني الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا قبل أن يصدر بحقه عفو.

وفيما يتعلق بقضية قتل خاشقجي أبرز الكاتب تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام التي قال فيها: “سنكون عميانا بإرادتنا إذا لم نصل إلى استنتاج بأنه كان أمرا منظما ومخططا له بأمر من محمد بن سلمان”.

ولفت ارونوفيتش إلى أن التحفظ في السياسة البريطانية تجاه ممالك الخليج يعتمد على عدة نقاط أبرزها الاقتصاد ثم العوامل الاستراتيجية في العالم الفاسد الذي نعيش فيه.