ملابس صحفية استرالية تتسبب بطردها من البرلمان

جهينة نيوز

اشتكت الصحفية الأسترالية باتريشيا كارفيلاس من أنه طلب منها أن تترك مؤتمرا صحفيا في البرلمان بسبب ارتداء ملابس فاضحة حسب اعتقاد منظمي الفعالية.

ونشرت الفتاة تغريدة على تويتر تضمنت صورة لملابسها المذكورة، وكتبت تقول: "لقد طردوني لتوهم من جلسة "ساعة الحكومة" في برلمان أستراليا، لأن البعض اعتبر أن الكثير من أجزاء جسمي عارية. هذا جنون!".

وأثار الحادث امتعاض وغضب الكثير من المستخدمين الذين أعربوا عن حيرتهم، ولاحظوا أنه لا يوجد أي شيء مثير في ملابس الصحفية.

وكتب النائب السابق في البرلمان كريغ ايمرسون: "فعلا الأمر بلغ حد السخافة. والمقصود ليس ملابسك بل القواعد المتبعة".

المصدر: نوفوستي