شركة "فولكسفاغن" تتخلّى عن محركات الاحتراق

جهينة نيوز

أعلنت شركة "فولكسفاغن" للسيارات عن نيتها التخلي عن تقنية محركات الاحتراق في أقل من 10 سنوات، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "قمة هاندلسبلات للسيارات 2018".

وأشار رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة، في فولسبورغ ميخائيل يوست إلى انه "في 2026 ستبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق"، موضحاً في تصريحات إضافية لصحيفة "هاندلسبلات"، أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وقف تسيير سيارات بمحرك احتراق في الطرق خلال عام 2050".

وتتوقع الشركة بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول عام 2040، وسيتم التوقف عن إنتاج مثل هذه السيارات في هذا التوقيت. كما انه من المتوقع طرح آخر تسعة موديلات جديدة من سيارات البنزين والديزل في الأسواق في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي.

والجدير بالذكر ان سيارات فولكسفاغن تعول بشكل رئيسي، كبقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية، وتعتزم التخلي عن سيارات البنزين