اطلاق سراح سعد لمجرد

جهينة نيوز

ذكرت مصادر مقربة من عائلة سعد لمجرد أنه قد تم إطلاق سراحه اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد محاميه “جون مارك فيديدا” غداً صباحاً ندوة بخصوص براءته التامة.

وكان أحد أقارب سعد قد نشر قبل قليل تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يؤكد فيها صحة ما تم تداوله جاء فيها:” سعد المجرد حالياً خارج أسوار السجن والحمد لله ياربي على هاد الخبر المفرح لينا والمحزن للمرضى نفسيا وعقليا … التفاصيل من بعد”.

يذكر أن مدير أعمال لمجرد كريم أبي ياغي سبق له أن نشر بياناً توضيحياً في حسابه عبر “إنستقرام” أوضح فيه أنه “حتى الآن لم يصدر أي حكم في ملف لمجرد سواء في قضيته الأولى في باريس أو الثانية في سان تروبيه، وختم قائلاً: “سعد لمجرد ينفي جملة الاتهامات الموجهة إليه”، مجدداً مقولة: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.