فيفي عبده تطلب من شاب أن يقبلها على الهواء فيرفض: لا ما ينفعش

جهينة نيوز

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده خلال برنامج تلفزيوني مع الاعلامية فجر السعيد عودتها للرقص الشرقي بعد غياب دام سنوات، وتحدَّثت عن سبب دخولها الى الشبكات الإجتماعية باستمرار، وعن غضبها من الفنانين الذين لا يضعون لها “لايك” على منشوراتها.

وخلال الحلقة التلفزيونية، عرضت مقدّمة البرنامج، جزءًا من مسرحية شاركت فيها عبده في الكويت، ظهر فيها مشهد لطفل يدعى علي، كان يغنّي مع فيفي عبدو ثم قبّل كتفها. وبعد عرض المشهد، دخل شاب كبير يغنّي الأغنية نفسها على الهواء، لتبيَّن أنه علي الذي شاركها العرض عندما كان صغيرًا، فطلبت عبده منه تقبيلها وقالت له: “تعالى يا علي كمل كنت بتعمل إيه”، ليردّ عليها الشاب قائلاً: “لا ما ينفعش نكمّل دلوقتي ما ينفعش على الهوا”.