أحلام تفقد 15 كيلو من وزنها فهل خضعت لعملية تجميل

جهينة نيوز

كشفت الإماراتية أحلام عن سر نحافتها، حيث بدت أكثر نحافة عمّا سبق، مشدّدة على أنها خسرت 15 كيلوغراماً من وزنها، وتنوي خسارة 5 كيلوغرامات إضافية. وأكّدت خلال لقاء لها ضمن برنامج "تريندنغ" الذي يعرض على شاشة "أم بي سي"، أنها لم تخضع لعملية تكميم "السليف" بل اعتمدت على نظام غذائي ومارست التمارين الرياضية وتناولت الفيتامينات مع الامتناع عن تناول الشوكولاتة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد الثامنة مساءً.

وروت أحلام ما حدث معها خلال عيادة طبيب التنحيف، وقالت: "قصدته لإجراء العملية فطردني..."، لافتةً إلى أن وزنها 80 كيلوغراماً وطولها 176 وهو ما اعتبره الطبيب مثالياً، مؤكدة أن الكاميرا تجعلها تبدو أكثر سمنة. وأوضحت: "من يخضع لجراحة تكميم، يمنعه الطبيب من الوقوف على المسرح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أما أنا فقد أمضيت الصيف وأنا أحيي الحفلات، ولو فعلتها لصرّحت بذلك". وأضافت الفنانة الإماراتية أن أجساد النساء الخليجيات قابلة للسمنة لما يحتوي المطبخ الخليجي من دهون ونشويات.