محمد منير يطرح "طاق طاقية" أول أغانى ألبومه الجديد "وطن"

جهينة نيوز

طرح الكينج محمد منير، عبر قناته على يوتيوب، أغنية "طاق طاقية" من ألبومه الجديد "وطن" والمقرر طرحه قريبا فى الأسواق.

أغنية "طاق طاقية" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم، توزيع موسيقى أسامة الهندى، جيتار شريف فهمى، طبلة أحمد عيادى.

وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".