احتياطيو برشلونة يتأهلون إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا

جهينة نيوز

تأهل برشلونة لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه 4-1 على ضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا بتشكيلة احتياطية خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الكامب نو في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وزج مدرب البلوغرانا إرنستو فالفيردي بتشكيلة خلت من لاعبيه الأساسيين باستثناء لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي تولى مهمة التمرير الحاسم، ليسجل منير الحدادي عند الدقيقة 18، فيما سجل ثاني الأهداف بقدم دينيس سواريز 26.

ومن كرة مررها راكيتيتش نجح الوافد الجديد البرازيلي مالكوم برأسية في تسجيل الهدف الثالث 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ليونيسا هدفا شرفيا من ركنية تابعها جوسيب سينييه في الشباك عند الدقيقة 54 ليعود دينيس سواريز ويسجل الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 70.

وتفوق برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1، حيث حقق الفوز سابقا في المباراة الأولى بهدف دون رد، ليبدأ مشوار الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في المواسم الأربعة الماضية.