أسلحة وأدوية إسرائيلية وأمريكية من مخلفات الإرهابيين في ريفي دمشق والقنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على أسلحة وأدوية إسرائيلية وأمريكية الصنع خلال استكمال تمشيطها المناطق المحررة من الإرهاب في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وذكرت سانا أن الأسلحة تضمنت صواريخ /29 ن/ و/ب 9 / وصواريخ متنوعة مضادة للدروع ورشاشات متوسطة 23 و 14 مم وأجهزة اتصال وآليات مسروقة إضافة إلى أدوية وعتاد واجهزة طبية وأغذية إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

وتواصل الجهات المختصة عملها في تمشيط جميع المناطق المحررة من الإرهاب في ريفي دمشق والقنيطرة لتأمين عودة الأهالي المهجرين بشكل أمن لممارسة حياتهم الطبيعية.

ومنذ إعلان ريفي القنيطرة ودمشق خاليين من الإرهاب عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة داخل أوكار الإرهابيين بعضها إسرائيلي وأمريكي المنشأ.