مهرجانات الأرز اللبنانية تستضيف بوتشيلي الصيف القادم تحت عنوان "النضال الإنساني"

جهينة نيوز

أعلنت رئيسة مهرجانات الأرز الدولية النائبة اللبنانية ستريدا جعجع يوم الأربعاء عن استضافة مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي مفتتحا المهرجانات في يونيو حزيران المقبل.

واستوحت ستريدا من سيرة بوتشيلي الذاتية عنوان المهرجان الذي أطلقت عليه اسم ”النضال الإنساني“ مستندة إلى المعاناة التي عاشها المغني الإيطالي في حياته.

وعاش بوتشيلي (60 عاما) سيرة مريرة فقد خلالها بصره وهو في عمر الثانية عشرة.

وقالت ستريدا في مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج مهرجانات الأرز في حضور وزير الإعلام ملحم رياشي إن اللبنانيين مثل بوتشيلي قوم لا يعرفون اليأس.

وأضافت ”ولأننا في لبنان الحبيب نتشارك جميعنا حالة نضال يومي في البقاء والاستمرار والعيش في كرامة فالأقساط المدرسية نضال والعمل نضال والتربية نضال وتأمين لقمة العيش نضال والمرض والاستشفاء نضال وعدم التخلي عن الأمل بغد أفضل هو بحد ذاته نضال ولأننا متشاركون جميعا في هذه المعاني وكشعب تمرس في إرادة الحياة نعلن عن استضافة أندريا بوتشيلي ليفتتح الليلة الأولى للمهرجانات في 29 حزيران المقبل“.

وبالإضافة إلى مشاركة بوتشيلي قالت ستريدا إن مهرجانات الأرز سوف تجمع للمرة الأولى أهم الرموز الكوميدية في لبنان على خشبة واحدة وفي ليلة واحدة ستحمل عنوان ”سمايل ليبانون“ في ليلة 13 تموز المقبل.

وسوف تضم المجموعة الكوميدية كلا من الفنانين صلاح تيزاني المعروف باسم (أبو سليم) وسامي خياط وعادل كرم ونمر بونصار وبيار شامسيان وماريو باسيل وباميلا الكيك ونعيم حلاوي وفؤاد يمين وعباس جعفر وشادي مارون وغابي حويك وريمون صليبا.

وستكون لهؤلاء مقاطع كوميدية منفردة قبل أن يجتمعوا في الليلة نفسها ضمن مسرحية غنائية مشتركة كتبها الشاعر نزار فرنسيس ولحنها الموسيقي ميشال فاضل