وفاة ابن الاعلامية ماريا ديب

الخميس, 6 كانون الأول 2018 الساعة 11:09 | مجتمع, أخبار المجتمع

وفاة ابن الاعلامية ماريا ديب

جهينة نيوز

تعرض الشاب مهند وقاف ابن الاعلامية ماريا ديب لحادث سير مما أدى الى وفاته


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