تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

جهينة نيوز

صرح مصدر في مجال الصواريخ والفضاء اليوم الخميس بأن الـ 7 من شهر شباط/فبراير 2019 هو الموعد المبدئي لإطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- إيه" على حامل الصواريخ "سويوز 2.16".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- إيه" على حامل الصواريخ "سويوز 2.16" ذو المعزز الصاروخي "فرغاط-إم" يوم 7 شباط/فبراير في الساعة 19.47 بتوقيت موسكو".

وكان مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، قد أعلن أن روسيا سترسل إلى المدار القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات — إيه" لاستشعار الأرض عن بعد.

وفي وقت سابق، أشار رئيس "روسكوسموس" إلى أن روسيا انتهت من صناعة القمر الصناعي للاستشعار عن بعد لمصر "إيجبت سات — أيه".

وتقوم شركة الصواريخ الفضائية "إنيرجيا"، للفضاء والصواريخ بتصنيع القمر الصناعي المصري لتصوير الأرض، ليحل محل القمر الصناعي الذي خرج من الخدمة في وقت سابق.