الأمن اللبناني يؤمن عودة الف مهجر سوري ويحدد مراكز التجمع؟

الخميس, 6 كانون الأول 2018 الساعة 10:54 | سياسة, عربي

الأمن اللبناني يؤمن عودة الف مهجر سوري ويحدد مراكز التجمع؟

جهينة نيوز

تقوم المديرية العامة للأمن العام اللبناني بتأمين العودة الطوعية لحوالي 1000 مهجر سوري من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا.

وحددت المديرية مراكز التجميع عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، ومن عرسال نحو معبر الزمراني على الحدود السورية وذلك عند السادسة مساء اليوم الخميس ونقاط التجمع:

- الشمال: طرابلس - المعرض.

- عكار - ساحة مركز العبودية.

- الجنوب: النبطية - مركز كامل جابر الثقافي.

- صيدا - الأولي، الملعب البلدي.

- صور - مركز باسل الاسد الثقافي

- شبعا - محلة البيادر - النادي

- جبل لبنان: برج حمود - الملعب البلدي.

- البقاع: المصنع - ساحة المغادرة.

- عرسال - وادي حميد.

- بيروت:الملعب البلدي.


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