جهينة نيوز

نشرت المفوضية الأوروبية العديد من المقترحات لتعزيز دور اليورو على المسرح العالمي. أحد هذه التدابير هو استخدام اليورو بدلاً من الدولار في المعاهدات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي: "لا تزال التجارة الأوروبية تتداول باستخدام الدولار الأمريكي، حتى في بعض الأحيان الدول الأوروبية فيما بينها، وهذا يسبب مخاطر للعملة والسياسة على حد سواء"

كما أيدت المفوضية الأوروبية التوصيات الخاصة بانتشار أوسع لعملة اليورو ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى استخدام اليورو "في المجالات الاستراتيجية".

وفي الوقت نفسه، تسعى الشركات الروسية للتخلص من العملة الأمريكية. لقد أطلق الاقتصاديون على هذا الاتجاه بداية "إضفاء الطابع الديموغرافي على الاقتصاد".