اصطدام مقاتلة أمريكية مع طائرة نقل قبالة سواحل اليابان

جهينة نيوز

أعلنت مشاة البحرية الأمريكية اليوم الخميس عن اصطدام المقاتلة- القاذفة الأمريكية من طراز "أف/أي-18" مع طائرة النقل من طراز "كي أس-130" قبالة سواحل اليابان.

وجاء في بيان البحرية الأمريكية ان الحادث وقع في تمام الساعة 2: 00 بالتوقيت المحلي، وأن كلتا الطائرتين أقلعا من قاعدة مشاة البحرية الأمريكية "إيفاكون"، لإجراء رحلة تدريب.

هذا ولم يتم الإعلان عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين، وأن عمليات البحث والإنقاذ تتم الآن.

وبدورها ذكرت شبكة "سي أن أن"، أنه كان هناك سبعة أشخاص على متن الطائرتين، أثنان في المقاتلة وخمسة أشخاص على متن طائرة التزويد بالوقود.