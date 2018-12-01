مادورو يتجهز لتوقيع اتفاقيات مهمة مع روسيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس الأربعاء أنه سيتم توقيع عددا من الاتفاقيات الهامة اليوم الخميس.

وكتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة له على موقع "تويتر": "بعد الاجتماع الأول الناجح مع الرئيس فلاديمير بوتين، نحن نمشي في شوارع موسكو. غدا سنواصل جدول أعمالنا من أجل فنزويلا متعددة الأقطاب من خلال توقيع اتفاقيات مهمة في مجالات الدفاع، والمال، والنفط، والتجارة، ومجالات أخرى".

ووصل الرئيس مادورو، إلى موسكو، يوم أمس الأول، في زيارة رسمية لتعزيز وتوسيع العلاقات الدبلوماسية واتصالات الصداقة بين البلدين.

الجدير بالذكر أن مادورو، أعلن يوم 20 سبتمبر/أيلول أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مختلف القضايا التي تهمُّ البلدين، مؤكدا عزم بلاده على شراءِ ما لا يقل عن 12 مقاتلة روسية من نوع "سوخوي"، ومؤكداً بأنه سيتحدث إلى الرئيس بوتين، حول تصدير هذه الطائرات إلى فنزويلا، وذلك بعد أن تحطمت طائرةٌ تابعة للقوات الجوية الفنزويلية، من طراز "سو-30" روسية الصنع، منتصف الشهر الحالي، على الحدود مع كولومبيا، ولقي طياريها حتفهما.