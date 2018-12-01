زين الأسد في غرفة صناعة دمشق وريفها لدعم "جريح الوطن"

جهينة نيوز

بهدف توفير الرعاية اللازمة للجرحى الذين قدموا الكثير من التضحيات وتوفير الرعاية اللائقة والتأهيل المناسب لتأمين حياة كريمة لهم استقبل رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الآنسة زين الأسد وفريق الشباب التطوعي من الأمانة السورية للتنمية يقدم مبادرة «جريح الوطن» التي تهدف إلى توفير الرعاية وضمان حياة كريمة ولائقة لجرحى الوطن من الجيش السوري وعناصر الشرطة.

وبحسب بيان للغرفة شكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها زين الأسد على هذه اللفتة الكريمة، وقدم دعماً مادياً لهذه المبادرة مشيدا بهذه المبادرة وبالفريق الشبابي الذي يمثل قوة وأملاً وثقلاً لجيـل واع متعاون وفعال يضع بصمــة إيجابيـــة لرؤيــة مستقبليــة أفضل لتجــاوز آثار الأزمــة.

وتشمل هذه المبادرة جهوداً مكثفة في إعادة تأهيل شريحة واسعة من إصابات الجرحى.