ألفا أسطوانة غاز إضافية لمراكز توزيع اللاذقية.. لا أزمة غاز والازدحام سببه؟

جهينة نيوز

أكد المهندس حسن بغداد مدير فرع محروقات اللاذقية أنه لا أزمة حقيقية على توافر الغاز المنزلي، وإنما زيادة الطلب في هذه الفترة شكلت ازدحاماً على مراكز توزيع الغاز والكميات متوافرة.

وحسبما افادت صحيفة تشرين ان الفرع رفد مراكز توزيع الغاز التابعة لمحروقات (خمسة مراكز في مدينة اللاذقية وأربعة مراكز في جبلة ومركز في القرداحة) بنحو 200 أسطوانة لكل منها، مؤكداً أيضاً أنه خلال بضعة أيام قليلة سيعود الوضع إلى ما كان عليه، ويتحسن الوضع الإنتاجي وعودة إنتاجية وحدة تعبئة الغاز الرئيسة- وحدة سنجوان، وأنه لا زيادة على تسعيرتها 2500 ل.س للأسطوانة المنزلية.