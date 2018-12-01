أبراج يوم الخميس 2018/12/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٦:اجتماعي، عاطفي، محب للحياة والتنوع، مرح، حضورك متألق، صريح، متفائل، متهور أحيانا، تعاني من مشكلات عاطفية وعائلية تحملك بعض القلق والخوف والتأجيل وتنقل من مكان لآخر تصل إلى حلول لها خلال الأشهر القادمة، مطلوب منك الحيطة والحذر على أموالك، بالعموم سنة للتقدم والتغيير والحظ تصاعدي.

برج #الحمل: نهار جيد تحقق مشروع سفر واتصال من مكان بعيد انتبه من توقيع على أوراق مشروع يرتبط بالتعامل القانوني، امورك مستقرة تظهر لك مشكلة على صعيد تنقل تجد لها حل خليك مطمئن ومرتاح تحقق أمنية وتستقطب المحيطين حدسك قوي تنجز اتفاقيات وتستقبل زوار الأجواء رومنسية لصالحك.

برج #الثور: تجنب التأخير في لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة الك تتغير الأجواء لصالحك، تتجاوز متاعبك النفسية تذهب في رحلة سفر تحملك فوائد نقدية.

برج #الجوزاء: صعوبات وتأجيل وعدم اهتمام الشريك تسبب استيائك، هذا لا يمنع انك تفاوض وتسير امورك بدبلوماسية تحقق نجاح وتقدم للأفضل المهم ان تحافظ على هدوئك حتى لو شعرت بتعامل الطرف الآخر بعصبية.

برج #السرطان: تشعر بالتعب والاجهاد بسبب تراكم الأعمال وتوقع شغل اضافي ايضا لذلك لا تتردد و مارس سلطتك واطلب المساعدة حاول إنجاز المهم بسرعة انتبه لمحيطك وساعد نفسك عن طريق الراحة والغذاء.

برج #الأسد: نهارك مريح تتبدل اوضاعك المهنية وعلاقاتك الإنسانية تخطط وتقوم بمراسلات وتكرس وقتك للقاء رومنسي الحظ معك يحميك من المطبات وتجد حلول لبعض المشاكل، اتصالات واسعة تحرك الأمور باتجاهك العاطفي والمالي للبعض خبر يخص الاولاد وللبعض تغيير مكان إقامة.

برج #العذراء: تعيش أجواء توتر على صعيد مشاكل عائلية تتلقى اتصال عاجل يطلب حضورك للبيت لتساعد بحل مشاكل اعط اهتمام للتفاصيل حتى تحاصر الأخطاء وتعطي رأيك العائلة بحاجتك.

برج #الميزان: نشيط ومحب لعملك الحظ إلى جانبك تحقق نجاح في مقابلاتك اتصالات وسفريات قصيرة تحقق أمنية عن طريق منافسة تقوم بجولة تكتشف أشياء تحللها تحصل على إجابة كنت بانتظارها تبدا بمشاريع ومرحلة جديدة .

برج #العقرب: تدرس خيارات متاحة امامك تحتار بينها تفاوض بأمر يخص العمل، فرص و تعويض مالي نظم أمورك المالية تجنب الاسراف وترقب هدايا من مسافات بعيدة وللبعض إيجاد أشياء ضائعة.

برج #القوس: القمر ببرجك تشعر بالقوة اهتماتك متعددة تحسم أمر خاص تفكر بأخذ إجازة والبدء بتجارب جديدة تدافع عنها، مساء لقاء مهم يسعدك و تكتشف أشياء مهمة للبعض تغيير في الشكل.

برج #الجدي: انت بحاجة للتجديد لا تفقد توازنك واطرد الوساوس والأفكار السلبية و انتبه من اقتراب الجبناء منك ممكن يسبب لك اقترابهم مشاكل قاوم قدر استطاعتك وانتبه على صحتك تسمع أخبار مؤجلة.

برج #الدلو: يوم للمناسبات والاجتماعات ولقاءات مع اصدقاء قدامى وجدد استمتع بوقتك واستغل سعادة هذا اليوم تلبي دعوات عزائم.

برج #الحوت: تبدأ بمشاريع مع أشخاص مهمين قد يحدث تأخير وأمور تتعلق بعدم الاستقرار انتبه من خلاف مع زملائك ولا تفتح المجال لسوء تفاهم لا تضيع وقتك بالندم على العكس تحرك بصورة إيجابية وتجنب كلام جارح، للبعض زيارة طبيب، للبعض فرصة عمل مع غرباء، للبعض اعطال وتصليحات.