الكيان الصهيوني قلق من إقتحام الحشد الشعبي العراقي منطقة الجليل المحتلة

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "حزب الله" طرح خطة لفرض السيطرة على منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية باستخدام قوات عراقية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير نشرته اليوم أن "وحدة الرضوان"، قوات النخبة لـ"حزب الله"، هي من كان من المقرر أن يلعب دورا رئيسيا في تطبيق الخطة التي يُزعم أن "الحزب" طرحها منذ بعيد تمهيدا للتدخل في الجليل بحسب وصف الصحيفة في إشارة لخطاب سيد المقاومة حين خاطب المقاومين بأنه في الحرب القادمة قد يطلب تحرير الجليل.

هذا وتابعت الصحيفة: "كما وردت معلومات عن أن "حزب الله" ينوي استخدام مقاتلين من حركة "النجباء" و هي إحدى فصائل الحشد الشعبي و شاركت في قتال داعش في سورية و ذلك لفرض السيطرة على الجليل.. كما سيحصل "حزب الله" على دعم من قبل مقاتلين آخرين من العراق ودول أخرى في حربه "إسرائيل" بحسب رواية الصحيفة العبرية.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تدعم إيران تطبيق الخطة المزعومة عن طريق تقديم السلاح والأموال إلى "حزب الله" وحلفائه