حل لغز سفاح مصري مجهول يضرب الفتيات في أماكن حساسة

جهينة نيوز:

تمكنت قوات الأمن المصرية من حل لغز سفاح مجهول، تسبب للفتيات والنساء برعب شديد في محافظة السويس الساحلية عبر ضربهن في أماكن حساسة .

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من كشف غموض وملابسات واقعة التعدي على سيدة بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحت عنوان (سفاح السويس).

وأكدت التحريات أن الواقعة ترجع لوجود خلاف شخصي بين المعتدى عليها، وسيدة أخرى اتفقت مع المتهم الذي ظهر في مقاطع الفيديو للاعتداء على المجني عليها مقابل خمسة آلاف جنيه مصري.

وأثناء التحقيق تبين أن المتهم أنشأ عصابة لارتكاب وقائع مختلفة لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالي بمدينة السويس لصرف الأنظار عنه، والاعتقاد بوجود أشخاص آخرين يقومون بجرائم ضد النساء.

وتنوعت إصابات الضحايا، حيث أصيبت أحداهن بجرح في أعلى قدميها من الخلف، وأخرى أصيبت بجرح قطعي أسفل الظهر، وثالثة بجرح قطعي في منتصف الظهر، ورابعة بجرح قطعي منتصف الظهر، وخامسة بجرح قطعي في الذراع الأيسر.