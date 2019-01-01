القوات المسلحة اليمنية: العدوان يكثف تصعيده قبل يوم من انطلاق المفاوضات

جهينة نيوز:

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “طيران العدوان كثف من غاراته الجوية فيما صعد مرتزقته من عملياتهم العسكرية في عدد من الجبهات في الوقت الذي وصل فيه الوفد الوطني للمفاوضات إلى العاصمة السويدية ستوكهولم وقبل يوم واحد على بدء المفاوضات”.

وأوضح المتحدث في حديث له الاربعاء أن “طيران العدوان شن خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية أكثر من 60 غارة جوية منها 26 غارة على جبهة نهم و9 غارات على الدريهمي بالحديدة ألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة واستشهاد وجرح العديد من المواطنين”، وتابع ان العدوان يرفع من حدة التصعيد في مختلف المناطق التي يتواجد فيها.