لأول مرة في التاريخ روسيا تطبع أعضاء صغيرة في الفضاء

جهينة نيوز:

أعلنت الخدمة الإعلامية لشركة "إنفيترو" أنه وللمرة الأولى في التاريخ، بدء طباعة أعضاء صغيرة على متن محطة الفضاء الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنك عن الشركة أنه "بدأ رائد الفضاء، أوليغ كونونينكو، الذي سبق وتم تدريبه للعمل في مجال الطابعات الحيوية، في تجربة طباعة الأنسجة الحية في 4 ديسمبر/ كانون الأول في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موسكو. ونتيجة للتجربة، يجب الحصول على أنسجة الغضروف وأعضاء للغدة الدرقية".

وسيتم إرسال نتائج الدراسة إلى الأرض في ديسمبر 2018، ومن ثم سيتم التحقق منها وستنشر النتائج في بداية عام 2019.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال طابعة حيوية خاصة بها إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2019.