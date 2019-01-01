أردنيون يرمون محاصيلهم والسبب معبر نصيب .. أم الأزمة الخليجية..؟

جهينة نيوز:

حتجاجا على دخول منتجات زراعية سورية الى الاردن بعد افتتاح معبر نصيب، أقام مزارعو الحمضيات الأردنيين "خيمة عزاء" لمزارعي وادي الأردن، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.

وظهر في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للصحيفة الأردنية، قالت إنه من منطقة قليعات بالقرب من سلطة وادي الأردن، سيارات لمزارعين أردنيين وهم يقومون برمي محاصيلهم الزراعية على الأرض احتجاجا على دخول منتجات سورية إلى الأسواق الأردنية.

وقال المزارعون المشاركون في الاحتجاج إن اعتصامهم هذا يأتي بعد دخول منتجات سورية بطريقة غير مشروعة في ظل غياب الجهات المعنية.

وطالب المزارعون وزارة الزراعة الأردنية بالالتفات لهم والتواصل معهم لحل هذه المشكلة، مؤكدين أن الاستمرار في إدخال المنتجات السورية الزراعية تسبب لهم خسائر مالية.

يشار الى أن آلاف السيارات تدخل يومياً الى سورية لتحميل البضائع الرخيصة و نقلها الى الاردن من منتجات زراعية و قرطاسية و قطنيات و غيرها و ذلك في ظل وقف إستيراد المنتجات الزراعية الاردنية في دول خليجية ولاحقاً أزمة قطر التي أوقفت تصدير المنتجات الزراعية الاردنية الى قطر ليتفاقم الوضع بعد فتح معبر نصيب.