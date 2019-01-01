"الجهاد الإسلامي" تدعو لأوسع مشاركة في مسيرات التنديد بالتواطؤ الأميركي غداً

جهينة نيوز:

دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في المسيرات الحاشدة التي ستنطلق غداً الخميس، في قطاع غزة؛ ضد القرار الأميركي لإدانة قوى المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامه للأمم المتحدة.

وقال الحرازين في تصريح صحفي :"مشاركة الجماهير الحاشدة في المسيرات - التي ستخرج عصر الخميس، بمحافظات قطاع غزة - رسالةُ رفضٍ واستنكارٍ وتنديد بالدور والموقف الأميركي المتواطئ مع الكيان الصهيوني في عدوانه ضد شعبنا ومقاومتنا".

و بحسب موقع فلسطين اليوم من المقرر أن تنطلق المسيرات الجماهيرية من الأماكن التالية:

محافظة غزة: الانطلاق من ميدان فلسطين، والانتهاء أمام برج شوا وحصري.

محافظة الشمال: الانطلاق من أمام مقر التموين والانتهاء أمام مستشفى اليمن السعيد.

محافظة الوسطى: الانطلاق من مناطق البريج والنصيرات والمغازي والزوايدة والانتهاء على مدخل النصيرات في شارع صلاح الدين.

محافظة خانيونس: الانطلاق من دوار أبو حميد والانتهاء أمام بنك فلسطين.

محافظة رفح: الانطلاق من مسجد العودة والانتهاء على دوار النجمة.