روسيا تطلق قمرا صناعيا يرى سطح الأرض عبر الغيوم

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية، على ضرورة تسريع عملية إطلاق القمر الصناعي "بيون إن كا إس" للاستطلاع اللاسلكي التقني.

وقال شويغو إن وزارة الدفاع بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأقمار الصناعية، لأن بمقدورها رؤية سطح الأرض بغض النظر عن السحب والغيوم التي تغطيها، مضيفا أن هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية. وأوضح الوزير أن الاستطلاع الفضائي اللاسلكي التقني لا يتوقف على الطقس وظروف الجو.

يذكر أن الأقمار الصناعية الروسية من طراز "بيون إن كا إس" تعمل بمجال الموجات العابرة للغيوم والسحب، خلافا لبقية الأقمار الصناعية العسكرية الاستطلاعية، التي ترصد سطح الأرض بالموجات البصرية والتي يتوقف عملها على إضاءة سطح الأرض