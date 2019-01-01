60 حكماً لقيادة مباريات كأس آسيا 2019

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم عن تعيين 60 حكماً (30 حكماً رئيسياً و30 حكماً مساعداً) لقيادة مباريات كأس أمم آسيا 2019، التي تنطلق يوم 5 كانون الثاني المقبل في الإمارات.

ويعتبر هذا الرقم الأكبر في تاريخ البطولة، وفق ما نقل الموقع الرسمي "للاتحاد الآسيوي".

وعيّن 4 حكام احتياط أيضاً، وتنوعت القائمة لتتوزع على 19 اتحاداً وطنياً، تمثل المناطق الجغرافية الخمس في الاتحاد الآسيوي.

واختير أفضل حكام قارة آسيا، اعتماداً على قدراتهم ومعرفتهم الفنية ومهاراة الادارة واللياقة البدنية، حيث ينتظر ان يقوم هؤلاء بمهام عدة من ضمنها حكم مساعد إضافي، حكم مساعد احتياطي، حكم فيديو مساعد، إذ ستطبق تقنية الفيديو المساعد بدءاً من الدور ربع النهائي.

وإلى جانب القائمة الأساسية للحكام، أعلن الاتحاد الآسيوي عن تكليف طاقم حكام من اتحاد الكونكاكاف بقيادة الحكم المكسيكي سيزار أروتور، في إطار برنامج التبادل بين الاتحادين القاريين، حيث ينتظر في المقابل أن يشارك طاقم حكام آسيوي في إدارة مباريات الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف العام المقبل.

يشار إلى أن عملية إعداد وانتقاء الحكام لقيادة مباريات كأس آسيا، بدأت منذ نهاية النسخة الماضية عام 2015 في أوستراليا.

وتنطلق دورة الإعداد الأخيرة للحكام في أبو ظبي، قبل 5 أيام على انطلاق كأس آسيا 2019، وسيركز خلالها بشكل كبير على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد