ارتفاع الدولار في ظل ضغوط ومخاوف من الركود

جهينة نيوز

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء لكنه ظل تحت ضغط حيث يؤدى تحول منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

وحقق الدولار أداء متميزا بلا منازع لأشهر أمام بقية العملات لكن هذا قد لا يستمر بفعل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأمريكي.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 97.103 مقلصا خسائر الأسبوع الحالي إلى 0.2 بالمئة.

ونزل المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.6 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 17 تشرين الثاني.

وهبط اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1328 دولار وقال محللون في كومرتس بنك إنه في غياب قرار في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن الميزانية أو أي تطورات إيجابية متعلقة باليورو، فمن المرجح تداول العملة الأوروبية في نطاق بين 1.12 و1.16 دولار.

وتراجع الدولار الاسترالي أكثر من 0.7 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات مما قلل بدرجة أكبر فرص زيادة سعر الفائدة.

وابتعد الدولار الاسترالي بشدة عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله مطلع الأسبوع الحالي عند 0.7394 دولار أمريكي.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة إلى 112.97 ين ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة عندما سجل أكبر خسائره اليومية منذ 20 يوليو تموز.