بعد ثلاثة أيام من زفافهما.. بريانكا ونيك جوناس يحتفلان بالزواج

جهينة نيوز

احتفلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس بزفافهما يوم الثلاثاء في فندق فاخر بمدينة نيودلهي وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من نجوم هوليوود.

وأقيم حفل الاستقبال في الفندق بعد حفل الزفاف الذي استمر ثلاثة أيام في قصر هندي منيف بمدينة جودبور في غرب الهند حيث تضمنت المراسم مباريات للكريكيت وأغنيات من السينما الهندية.

وشارك مودي في حفل الاستقبال في نيودلهي يوم الثلاثاء والتقطت له الصور بجوار تشوبرا التي ارتدت زيا هنديا وجوناس الذي ارتدى سترة رسمية.

وأعلن جوناس (26 عاما) وتشوبرا (36 عاما) خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم الأوسكار العام الماضي.