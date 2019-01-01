رانيا اليوسف تنفي إجراء أي مقابلة بعد" مهرجان القاهرة السينمائي"

جهينة نيوز

نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف في حسابها عبر "إنستغرام"، بياناً صادراً عن مكتبها الإعلامي، نفت فيه أن تكون أجرت مقابلات صحافية بعد مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث جاء على لسانها عديد من المقابلات المنسوبة إليها بعد المهرجان.

وجاء البيان على النحو التالي: "يُعلن المكتب الإعلامي ليوسف أنها لم تجر أي حوارات صحافية بعد الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتؤكد أنها غير مسؤولة عن أي أخبار أخرى متعلقة بهذا الشأن".

وكانت اليوسف قد أثارت جدلا شديداً بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، ، ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت يوسف بياناً تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".