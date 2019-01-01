اختفاء عالم صيني قام بتعديل جينات توأمين بشريين

جهينة نيوز

تناقلت وسائل الإعلام خبر اختفاء العالم الصيني خه جيانكوي، الذي أثار عاصفة مثيرة للجدل الأسبوع الماضي عندما ادعى أنه نجح في ولادة توأمين معدلين جينياً، وهو البحث الأول من نوعه في العالم على تعديل الجينات البشرية، وذلك نقلاً عن الصحافة الصينية.

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أن العالم الصيني خه جيانكوي، لم يعرف مكانه منذ يوم الأربعاء الماضي، الذي لفت أنظار العالم الطبي والبحثي نحوه، حين أعلن نجاح تجربته في تعديل جينات الأجنة البشرية لتحرير المواليد من أمراض مزمنة ومتوارثة، ومنها الإيدز، في قمة عقدت في هونغ كونغ بين 27 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واعتبرت تقارير محلية، أن العالم المثير للجدل الذي أعلن أن امرأة حاملاً قبلت الخضوع لتجارب على تعديل جينات جنينها، وضع قيد الإقامة الجبرية لدى السلطات الصينية، على اعتبار أن أبحاثه تنتهك القانون الصيني. في حين سبق لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن نقلت يوم الإثنين الماضي، عن الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شنتشن، حيث كان العالم أستاذاً مساعداً فيها، أن خه جيانكوي لم يعتقل.

وصرحت متحدثة باسم الجامعة للصحيفة بقولها: "في الوقت الحالي لا توجد معلومات دقيقة، لا توجد سوى القنوات الرسمية". غير أنها رفضت التوضيح أكثر من ذلك، قائلة إن المؤسسة لا تستطيع "الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمر في الوقت الحالي".

ونأت الجامعة بنفسها عن أعمال البحث المتعلقة بالتعديل الجيني للبشر. وذكرت أن العالِم كان في إجازة منذ شباط الماضي، نافية علمها بأبحاث جيانكوي المثيرة للجدل.

يشار إلى أن مختبرات العالم الصيني أطلقت فيديو يوم 25 تشرين الثاني الماضي، يشرح فيه جيانكوي طريقة تعديل جينات الفتاتين التوأمين لولو ونانا، وهي أسماء مستعارة لحماية خصوصيتهما.