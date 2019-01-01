سلاح مصري جديد في معرض إيديكس بالقاهرة

جهينة نيوز

كشفت مصر النقاب عن سلاح جديد، أذهل زوار معرض إيديكس 2018، والذى كانت قد أُطلقت فعالياته في القاهرة يوم أمس الإثنين، حيث كشفت عن الرادار المصري الصنع الجديد ESR-32، ضمن مجموعة من الأسلحة الجديدة التى فاجأت الجميع.

ظلت القاهرة تُجري مجموعة من التجارب على الرادار الجديد لمدة سنة ونصف السنة، حيث أكدت من خلال المعرض أنه يتم الآن العمل على نسخة جديدة ثلاثية الأبعاد للإنذار المبكر يصل مداها إلى 450 كيلومترا، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل قبل النسخة الثانية من المعرض نفسه في عام 2020.

مميزات الرادار المصري الصنع الجديد، أولها أن مداه يصل لـ 250 كيلومترًا، ويستطيع الكشف عن جميع الأهداف التى تُحلق على ارتفاع 12 ألف متر، وبالطبع يمكنه الكشف عن جميع الأهداف ما دون هذا الأرتفاع.

يتكون الرادار الجديد، بحسب ما أعلنه الجناح المصري بالمعرض، من إرسال هوائي، ومرسل، ومستقبل، وشاشة لعرض البيانات، واشتركت القوات المسلحة المصرية مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي المصري، لتصنيعه.