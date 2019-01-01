تركيا تعلن استعدادها لفتح تحقيق دولي بشأن خاشقجي

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن نتردد في فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي.

وأضاف وزير خارجية التركي: "لن نتردد في المشاركة في أي تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي" حسب "وكالة الأناضول".

وتابع أوغلو أن التحقيق مستمر "وسنواصل حتى النهاية لن نتردد في اللجوء إلى التحقيق الدولي إذا حصل انسداد".

وكان النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تم حقنه بمخدر ثم تم تجزيء الجثة.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.