"الوضع المظلم" قريبا بـ واتسآب!

جهينة نيوز

ستعد واتسآب للكشف عن طرح ميزة الوضع المظلم، لتصل إلى تطبيق الدردشة تزامنًا مع إطلاقها بتطبيق فيسبوك ماسنجر.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في الكشف عن مزايا واتسآب القادمة، أن التحديث الجديد سيتضمن تغيير خلفية التطبيق من الأبيض إلى الأسود، إذ تم طرح الميزة بالفعل بهواتف آيفون مع إصدار iOS 12 ثم أجهزة الكمبيوتر الخاصة به عندما تم تضمينه مع MacOS Mojave، إذ قالت آبل وقت طرحها أنها تقدم مظهرًا جديدًا جذابًا يسهل على عينيك القراءة والتصفح ويساعدك على التركيز على عملك.

ربما يبدو الأمر بلا جدوى، ولكن تم الادعاء بأن هذه الميزة يمكن أن تنقذ عمر البطارية على الأجهزة المختلفة، فكل ما تفعله هو تشغيل النوافذ من الأبيض إلى الأسود.

وجرى تأكيد وصول الميزة لماسنجر أيضًا على تويتر من خلال حساب دعم ماسنجر، الذي نشر تغريدة يقول من خلالها: "نحن نخطط لتقديم الوضع المظلم بعدما انتهينا من طرح ماسنجر الجديد للجميع على مستوى العالم".

المصدر: تواصل