ارتفاع مخزون سد الشهيد باسل الأسد بالحسكة

جهينة نيوز

ارتفعت كميات المياه المخزنة في سد الشهيد باسل الأسد جنوب محافظة الحسكة بمعدل 51 مليونا و610 آلاف متر مكعب خلال الأيام الأربعة الماضية نتيجة فيضانات الأنهار والأودية والروافد التي تصب في جسم السد.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك في تصريح لسانا أن إجمالي تخزين سد الشهيد الباسل لتاريخه بلغ 185 مليونا و550 ألف متر مكعب ومجموع مخازين المياه في سدود المحافظة العشرة 215 مليونا و229 ألف متر مكعب يقابله 89 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي موضحا أن زيادة مستويات التخزين في السدود مستمرة في ظل استمرار تدفق المياه في الأنهار والأودية المغذية لها.

وأشار المهندس العواك إلى أن نسب تدفق المياه في نهر الخابور بمنطقة الحسكة صباح اليوم بلغت 25 مترا مكعبا بالثانية ونهر الجرجب بمنطقة السفح 15 مترا مكعبا ونهر الزركان بمنطقة رأس العين 10 أمتار مكعبة ونهر الجغجغ بمنطقة الحسكة 8 أمتار مكعبة بالثانية ومن المتوقع انخفاض تدفق المياه في الأنهار خلال الأيام القادمة نتيجة توقف الهطولات المطرية الغزيرة.

وتكمن أهمية تحسن مستوى تخزين المياه في سد الشهيد الباسل في استخدامها لإطلاق ريات إروائية للمساحات الزراعية الممتدة على سرير نهر الخابور انطلاقا من جسم السد وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور خلال فترات انقطاع الأمطار ولا سيما خلال شهري نيسان وأيار.