السعودية ترد على اتهامات الشيوخ الأمريكي لابن سلمان بالتورط في مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

رفضت السعودية تصريحات أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شككوا فيها بوجود صلة لولي العهد محمد بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت المملكة العربية السعودية عقب جلسة استماع لمديرة الاستخبارات المركزية "CIA"، مساء أمس الثلاثاء في الكونغرس، رفضها للاتهامات التي تتحدث عن وجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي قلنا فيها إن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسؤولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة".

وأضافت: "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع".

واعتبرت المتحدثة باسم السفارة، أن المملكة العربية السعودية "كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى". وأكدت أن "العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى 8 عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف"، مضيفة: "إننا نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى".

وكانت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، أبلغت، مساء أمس الثلاثاء، زعماء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي بمعلومات "CIA" حول مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الأمر الذي أطلق عاصفة من التصريحات وردود الفعل المقترنة باتهامات غير مسندة بين السيناتورات.

المصدر: RT