صد محاولة تسلل ارهابيين باتجاه إحدى نقاط الجيش بريف اللاذقية الشمالي

جهينة نيوز

أحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه نقطة عسكرية شمال بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد.

وأفاد مصدر عسكري بأن إحدى وحدات الجيش العاملة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية “اشتبكت مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على نقطة عسكرية من اتجاه عين الحور 5 كم شمال بلدة كنسبا على أوتستراد اللاذقية-جسر الشغور”.

وبين المصدر أن الاشتباك انتهى “بالقضاء على عدد من الإرهابيين المتسللين في حين لاذ من تبقى منهم بالفرار” باتجاه أوكارهم قرب الحدود التركية.

وتنتشر في ريفي اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي المحاذي للحدود الإدارية لإدلب مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وفصيل “الحزب التركستاني” المدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والمنازل السكنية في القرى والبلدات المجاورة.