الأركان الروسية: الخلايا النائمة ل "داعش" الارهابي تنشط شرق سوريا

جهينة نيوز

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش فاليري غيراسيموف الأربعاء، أن الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي بدأت بالنشاط وتوسيع مناطق نفوذها شرق الفرات في سوريا.

وقال غيراسيموف أمام الملحقين العسكريين الأجانب “في غرب سوريا كانت هناك كذلك مجموعات متفرقة من المسلحين، كما كانت هناك خلايا نائمة لـ “داعش” إلا أن القوات السورية، والأجهزة الأمنية تمكنت من تصفيتها والسيطرة على الوضع بشكل كامل من قبل الحكومة”.

وتابع “ أنه لم يتم اتخاذ تدابير مماثلة شرق البلاد”، مشيرا الى أن “التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية التابعة له غير قادر على إحكام السيطرة على تشكيلات “داعش” في بلدة هجين”.

المصدر: سبوتنيك