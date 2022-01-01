إنهاء عمل كل جمعية استهلاكية لا تقوم بدورها

جهينة نيوز

أكدت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وجود تحرك باتجاه تطوير أداء و أساليب عمل جهاز حماية المستهلك لجهة تواجدهم صباحاً في سوق الهال وتقديم تقرير يومي عن أسعار الخضار والفواكه واللحوم فيه وكذلك متابعة أسعارها في صالات المؤسسة السورية للتجارة والتواجد في مختلف الأسواق والتصدي بحزم لكل من يحاول طرح مواد غذائية «فاسدة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر مهربة».‏

المصادر بينت أنه تم الطلب من أصحاب الفعاليات التجارية التعريف بأماكن مستودعاتهم للحيلولة دون قيام ضعاف النفوس بالاحتكار أو الغش أو طرح مواد مشبوهة أو مغشوشة وبالتشدد في اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يتلاعب بالدقيق التمويني أو تهريبه أو هدره والتركيز على دور مديرية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتقييمها وإنهاء عمل كل جمعية لا تقوم بدور التدخل الايجابي وتؤدي دورها بشكل صحيح لخدمة المواطنين.‏

المصادر أشارت إلى أنه يتم العمل حالياً باتجاه إقامة مركز خدمات المواطن وتوفير مستلزماته من أجل تقديم الخدمات الضرورية بيسر وسهولة للحد من عمليات الهدر بمختلف أشكالها والبدء بأتمتة و أرشفة عمل المديريات و معاملات المواطنين التي ترد إليها.‏