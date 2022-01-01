بعد غياب لـ 24 عاما.. عودة "بوباي" الأسطوري في موسم جديد

الأربعاء, 5 كانون الأول 2018 الساعة 11:33 | ثقافة وفن, تلفزيون

بعد غياب لـ 24 عاما.. عودة

جهينة نيوز

قررت شبكة يوتيوب التلفزيونية إطلاق مسلسل الكارتون الشهير، بوباي، في حلة جديدة وموسم قادم، بعد مرور أكثر من 24 عاما على إنتاج آخر مواسمه.

ويأتي تجديد مسلسل "بوباي" ضمن خطة واعدة لتطوير محتوى شبكة يوتيوب، في حين تنوي الشركة بدء تطبيق الخطة مع بداية العام المقبل.

ومن المقرر أن تتمحور أحداث الموسم القادم حول المغامرات التقليدية لـ "بوباي" مع حبيبته المفضلة، "زيتونة"، أي لن يكون هنالك تغيير كبير في الشخصيات المشاركة. ولكن الموسم القادم سيتمتع بصورة عالية الدقة وتأثيرات مرئية مميزة، لم تكن متاحة قبل 24 عاما.

ومن باب التذكير خرج مسلسل "بوباي" للضوء أول مرة، في شهر يناير من عام 1929، خلال عرض كوميدي تلفزيوني، كان يعرف باسم "King Features"، في حين أوجدت شخصيات المسلسل الكارتوني على يد الفنان الأمريكي الراحل، "Elzie Crisler Segar".

المصدر: وكالات


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا