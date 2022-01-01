اختراق موقع Quora وتسريب بيانات 100 مليون مستخدم عالميا

جهينة نيوز

أعلنت شركة Quora، أن بعض بيانات مستخدميها قد تم اختراقها، حيث قالت الشركة "تم اكتشاف وصول غير المصرح به إلى أحد أنظمتها بواسطة طرف ثالث ضار"، وأضافت الشركة أنها تعمل بسرعة للتحقيق فى الموقف بشكل أكبر واتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

حيث يعد Quora هو أحد أشهر مواقع الأسئلة والأجوبة، حيث تُطرح الأسئلة ويُجاب عليها، ويتم تعديلها وتنظيمها بواسطة مستخدمى الموقع، وقد تم تأسيس الشركة فى حزيران 2009، وتم إتاحة الموقع الإلكترونى للاستخدام فى 21 حزيران 2010.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكشف Quora أن بعض بيانات المستخدم الخاصة بها والتى تم اختراقها من قِبل طرف ثالث جرت فى 30 تشرين الثاني الماضى، فيما تعمل حاليا الشركة على تحديد السبب الدقيق لاختراق البيانات، وقد استعانت Quora بشركة جنائية رقمية رائدة وشركة أمنية لمساعدتها، كما أنها أخبرت مسئولى إنفاذ القانون.

وكشفت التقرير، أن إجمالى عدد الحسابات المخترقة قد يصل إلى 100 مليون حساب على Quora، فيما تشمل البيانات التى تم الوصول إليها كل من الاسم وعنوان البريد الإلكترونى، وكلمة المرور المشفرة (المجزأة)، والبيانات التى يتم استيرادها من الشبكات المرتبطة عند تفويض المستخدمين، والمحتوى العام والإجراءات، على سبيل المثال، الأسئلة، والإجابات، والتعليقات، وغيرها من الأمور.

لكن يجب ملاحظة أن الأسئلة والإجابات التى تم كتابتها من قبل مجهولين لن تتأثر بهذا الاختراق، إذ لا تخزن Quora هويات الأشخاص الذين ينشرون محتوى مجهولا، فيما تعمل الشركة حاليا على إخطار المستخدمين الذين تم اختراق بياناتهم، كذلك فقد قامت الشركة بعمل تسجيل خروج لجميع مستخدمى Quora الذين قد يكونوا قد تأثروا.