زياد الرحباني في بيت شيرين يعزف البيانو

جهينة نيوز

لبّى الفنان زياد الرحباني دعوة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزارها في منزلها عقب الانتهاء من حفله الكبير الذي أحياه مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال الزيارة نشرت الفنانة مقطع فيديو جديدا على حسابها في إنستغرام، يظهر فيه الرحباني وهو يعزف على البيانو بينما تغني شيرين لفيروز، الأغنية الشهيرة التي تحبها، "كيفك إنت".

كما أتبعت شيرين الفيديو بتعليق جاء فيه: "أخدتنا على لبنان وجماله وعظمة السيدة فيروز.. نورتني يا أستاذ زياد وكبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر".

وكان الرحباني قد أبدى مسبقا رغبته في التعاون مع شيرين واصفا إياها خلال برنامج تلفزيوني بأنها "تغني شرعيا"، حيث ردت الأخيرة برغبتها في إصدار ألبوم غنائي يحمل توقيع الرحباني، في أقرب وقت.